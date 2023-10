Spitzenspiel in der Handball-Nationalliga A der Frauen: LK Zug gegen LC Brühl

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Nach der Nationalmannschaftspause wird in der Handball-Nationalliga A der Frauen mit der siebten Runde das Meisterschaftsprogramm fortgesetzt.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, bietet die Anlage auf dem Kornhausplatz Spielmöglichkeiten für bis zu 20 Personen. Dabei kann während 90 Minuten auf maximal zwei Bahnen gespielt werden. Das Ziel ist einfach, die Regeln sind vergleichbar mit jenen eines Boccia-Spiels. Wer seine eigenen Eisstöcke näher an die «Daube» schiesst, als diejenigen der Gegner, gewinnt. Die Sportart ist für jeden Fitnesslevel geeignet.

Bereichert wird das einstimmige gregorianische Repertoire um Teile der «Missa de Sancto Martino» von Jacob Obrecht (1457-1505), die der frankoflämische Meister auf der Grundlage von gregorianischen Martins-Antiphonen in Brügge komponiert hat. Das «Benedictus» dieser Messe findet sich als Abschrift in einer St.Galler Quelle. Bild: zvg headtopics.com

Die Person stört sich daran, dass die Verwaltung jeweils rasch belehrend und korrigierend zur Stelle sei, wenn in der Stadt ein Reklameschild falsch angebracht, eine Fassade ohne Rücksprache mit einer falschen Farbe erneuert oder ein kranker (aber geschützter) Baum gefällt wurde. Die Person möchte deshalb von der Stadt wissen, weshalb das beim – wie sie es nennt – «Schandobjekt» am Rosenberg nicht der Fall sei.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wurde dieses Anhaltemanöver von der 40-Jährigen zu spät bemerkt, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau keinen Fahrausweis hat. Ausserdem hatte sie das Auto zuvor von einer Familienangehörigen zum Gebrauch entwendet. headtopics.com

