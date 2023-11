Spital Wolhusen wird teurer als geplant

Wann wusste wer, dass das Spital Wolhusen teurer wird als geplant? Und warum wurden noch 2022 falsche Zahlen kommuniziert? Die neue Luzerner Gesundheitsdirektorin Michaela Tschuor nimmt Stellung – und sagt, welche Kommunikation sie künftig vom Kantonsspital erwartet.Einmal mehr gibt das Spital Wolhusen zu reden. Diese Woche wurde bekannt: Bereits seit 2019 war intern bekannt, dass die Kosten für den Neubau das ursprüngliche Kostendachs von 125 Millionen Franken um 13 Millionen überschreiten

. Doch das Luzerner Kantonsspital (Luks) verschwieg das beim Spatenstich im August 2022 und kommunizierte das ursprüngliche Kostendach. Inzwischen ist klar: Das neue Spital in Wolhusen wird noch viel teurer. Mittlerweile werden 172 Millionen Franken veranschlagt – und noch immer ist offen, welche Leistungen in Wolhusen in Zukunft überhaupt genau erbracht werden sollen. Michaela Tschuor (Mitte), Vorsteherin des kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartements (GSD), nimmt Stellung.Bussenärger an Allerheiligen beim Friedhof Friedental: Jetzt spricht der Verantwortliche – und storniert die Rechnungen Ausgerechnet an Allerheiligen wurden beim Friedhof Friedental in Luzern mehrere Besucher wegen Falschparkierens gebüsst. Die zuständige Firma Parkix räumt Fehler ein und zeigt sich kulant. Die Bussen seien jedoch alle korrekt gewese

:

