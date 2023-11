Spionagetätigkeit? Sofia weist russischen Journalisten aus

Im Gegenzug wurde der Korrespondent des bulgarischen Staatsrundfunks in Moskau, Angel Grigorow, ins russische Aussenministerium berufen, wie der Radiosender berichtete. Wegen der Ausweisung des russischen Journalisten drohte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, einem Bericht der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA zufolge mit Gegenmassnahmen.

Erst im September musste der oberste Geistliche des russischen Gotteshauses in Sofia, der auch Vertreter der Russisch-Orthodoxen Kirche ist, wegen angeblicher Handlungen gegen die Sicherheit und Interessen Bulgariens das Land verlassen.

