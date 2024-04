Die Fanarbeit und der FC Luzern kritisieren das Kaskadenmodell, das zu Sperrungen von Gästesektoren führt. Die Stadtpolizei St.Gallen öffnete kurzfristig den Auswärtsblock aus Sicherheitsgründen. Die Polizei, der FCL und die Fanarbeit äußern sich zu den Herausforderungen.

Letztes Jahr beschloss die KKJPD eine Sperrung der Gästesektoren bei Spielen zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern.

«Sperrungen von Gästesektoren sind ein Unsicherheitsfaktor»: FCL und Fanarbeit kritisieren KaskadenmodellAm Ostermontag sollte beim Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Luzern der Gästesektor leer bleiben. Aus Sicherheitsgründen öffnete die Stadtpolizei St.Gallen kurzfristig den Auswärtsblock. Die Polizei, der FCL und die Fanarbeit nehmen Stellung.

Am Karfreitag brannte es in Rorschach an der Löwenstrasse, am Ostersonntag im Altersheim an der Promenadenstrasse. Ein 85-Jähriger ist seinen Brandverletzungen erlegen. Marco Todeschini, Kommandant der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg, im Interview.

