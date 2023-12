Spendenbereitschaft in der Schweiz trotz Krisen rückläufig

45 Millionen Franken für das Rote Kreuz, 30 Millionen für die Caritas, 30 Millionen für die Glückskette – die Spenden gehen zurück, stehen aber nach wie vor im Zeichen von Katastrophen und dem Krieg in der Ukraine. Die Spendenbereitschaft in der Schweiz trotz steigendem Druck auf die Kaufkraft mobilisiert. Allerdings konzentrierten sich die Spenden auf diese Krisen – zugunsten anderer Anliegen.

Eine Organisation, die sich der Unterstützung von Menschen mit seltenen genetischen Krankheiten widmet, verzeichnete im Jahr 2022 einen Spendenrückgang um 30 Prozent und befürchtet, dass sich dieser Trend wegen der Krisen im 2023 weiter fortgesetzt hat, wie sie Anfang Dezember mitteilte





Schweiz streicht Millionen für UNRWA im GazastreifenDas Parlament streitet über die Streichung der 20 Millionen, die die Schweiz an das wichtigste Hilfswerk im Gazastreifen zahlt. Die Debatte beschäftigt bis nach New York.

Schweiz qualifiziert sich für EM 2024 trotz enttäuschender QualifikationDie Schweiz hat sich für die EM 2024 qualifiziert, obwohl die Qualifikation enttäuschend verlief. Ein Blick in die Statistik zeigt jedoch, dass die Kampagne der Schweiz nicht so schlecht war, wie vielerorts angenommen.

Hochwasser in der Schweiz: Rheinpegel über 8,50 MeterAufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage hat der Rheinpegel in der Schweiz über 8,50 Meter erreicht. Die Schiffsfahrt wurde vorübergehend eingestellt. In der Region Windisch AG stehen Bäume unter Wasser und Schutzmaßnahmen wurden ergriffen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Hochwasser in den nächsten Tagen.

Holzbewirtschaftung in der Schweiz: Mehr finanzielle Unterstützung gefordertIn exponierten Lagen ist es schwieriger mit Holz Geld zu verdienen. Ein «Steilhang»-Beitrag für Holz soll dies nun ändern. Der Verband Holzwirtschaft Schweiz Lignum fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Holzbewirtschaftung in der Schweiz.

Baslerinnen und Basler: Gemobbt vom Rest der Schweiz?Man möge die Basler einfach nicht so recht, schlussfolgerte «Nebelspalter»-Chefredaktor Markus Somm im Talk auf TeleZüri. Die NZZ schreibt derweil über das offenbar unsympathisch wirkende «uvulare R» des Basler Dialekts, das für den Basler Bundesratskandidaten zum Problem werden könnte. Und imdes «Tages-Anzeigers» spricht Chefredaktorin Raphaela Birrer darüber, wie Jans versuche, seine Herkunft zu verstecken, weil diese als arrogant wahrgenommen werden könnte. Wäre all dies ein Thema, wenn Beat Jans aus Bern oder Zürich käme? Man kennt die Antwort und muss sich fragen: Werden die Baslerinnen und Basler vom Rest der Schweiz gemobbt? Was, nicht gmögig?! Ständeratspräsidentin Eva Herzog und Nationalratspräsident Eric Nussbaumer feiern ihren politischen Erfolg.Antibaslerische Vorurteile kommen immer wieder auf. Die Basler Bevölkerung sei arrogant, auch schrullig, hört man. In diesem Artikel wollen wir der Sache nachgehen. Verschiedene Studien liefern erste Hinweise

'Die Hoffnung stirbt zuletzt': Schweiz hilft Mexiko bei der Bekämpfung des VerschwindenlassensIn Mexiko ist die Zahl nicht identifizierter Leichen auf über 52'000 angestiegen.

