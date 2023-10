Spargel-Hanf Panna Cotta: Ein leichtes und interessantes Dessert

Dieses ist ein wunderbares, leichtes und zugleich interessantes Gericht. Hier wird Spargel zur Süßspeise. Wir haben Hanf auf nahezu sinnliche Weise mit in das Dessert eingearbeitet.

Nun wird der Zucker zum Abschmecken hinzugegeben. Die Creme sollte nicht zu süß werden, damit die feine Spargel-Hanf Note nicht verloren geht. Die Panna Cotta kann jetzt in Portionsschälchen von ca. 60–80 g verteilt werden, mit Folie abgedeckt und für mindestens 6 Stunden an einem kühlen Ort fest werden, ehe sie serviert wird.*Die genaue Dosierung des Cannabinoid-Öles obliegt dem Anwender selbst, – wir haben uns für 10 Tropfen 10 % CBD Hanföl auf etwa 500 ml Espuma entschieden.Die Erdbeeren werden zusammen mit Zucker, Frischkäse und dem Zitronensaft gut gemixt und zu einem Püree verarbeitet.

Nun wird die Flüssigkeit in einen Sahnesyphon gegeben, mit einer Patrone aufgeschraubt und gut geschüttelt.Die Spargelspitzen werden vorab bissfest gegart, und anschließend mit etwas geschmolzener Butter und Zucker in einer Pfanne unter Schwenken karamellisiert. headtopics.com

