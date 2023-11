Spanien erhält den Zuschlag für die Fußball-WM 2030

Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Neue Zürcher Zeitung ist nicht gestattet.

20MIN: WM-Vergabe 2034: Saudiarabien erhält den Zuschlag trotz KritikDer Wüstenstaat Saudiarabien erhält die Fußball-Weltmeisterschaft 2034, was zu Diskussionen über Menschenrechte führt. Human Rights Watch Deutschland kritisiert die Entscheidung und bezeichnet sie als Betrug an den Menschenrechtsstandards.

NAU_LIVE: Schweizerinnen kämpfen gegen Spanien um PunkteDie Schweizer Frauen-Nationalmannschaft trifft im Letzigrund auf die Weltmeisterinnen aus Spanien und hofft dringend auf Punkte. Die Offensive der Schweizerinnen hat jedoch Schwierigkeiten, Tore zu erzielen.

SRFNEWS: «Irgendwann platzt der Knoten – warum nicht morgen?»Die Schweizer Nati-Trainerin vor dem Nations-League-Spiel gegen Spanien .

BLUENEWS_DE: Die letzte Schweizer Torschützin über Barça-Gerüchte und das Hammer-Duell gegen SpanienAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

BLUENEWS_DE: «Gegen Spanien müssen wir um unser Leben laufen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

BERNERZEITUNG: Live: Women's Nations League: Blitzstart von Spanien – schon wieder ein GegentorDer Schweiz droht der Absteig aus Liga A der Nations League. Gelingt ausgerechnet gegen die Spanierinnen die grosse Überraschung? Die Partie jetzt live.

