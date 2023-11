SP schickt Jon Pult und Beat Jans ins Bundesratsrennen ++ Das sind die Überraschungen der 18 Wahlgänge Alain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer wird seine Nachfolge antreten? Zudem wollen die Grünen in den Bundesrat. In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.Die SP-Fraktion will den Sitz des Freiburgers mitNun äussert sich der erste der Nicht-Nominierten zu Wort.

Alt Fraktionspräsident Roger Nordmann gratuliert auf X einerseits den beiden Nominierten Jans und Pult. Und er bedankt sich auch gleich für sein Abschneiden bei der Fraktion.Damit ist der Point de Presse der SP mit ihren beiden Kandidaten für die Nachfolge von Alain Berset bereits vorbei. Co-Fraktionspräsidentin Marti bedankt sich für das Interesse und zeigt sich bereit, für ihre beiden Kandidaten bei den Bürgerlichen nun die Werbetrommel zu rühren. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse! Falls es weitere News rund um die Bundesratswahlen vom 13. Dezember gibt, halten wir Sie hier selbstverständlich weiterhin auf dem Laufende





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SP setzt Beat Jans und Jon Pult aufs Ticket für BundesratswahlNachdem der Point de Presse verschoben verschoben wurde, wurde jetzt das Rätsel um die Nachfolge von BR Berset gelöst. Die zwei Kandidaten heissen Jans und Pult.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Unfall im Gotthard-Basistunnel - «Güterverkehr darf wegen Radbruch nicht unter die Räder kommen»Der Präsident der Verkehrskommission, Jon Pult, warnt davor, den Personenverkehr in der Reparaturphase zu bevorteilen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Bundesrat verschiebt Abstimmung über PrämieninitiativenDer Bundesrat hat beschlossen, die Abstimmung über die Prämieninitiativen zu verschieben und stattdessen am 3. März über die Altersvorsorge abstimmen zu lassen. Dieser Entscheid kam überraschend und wird von der SP als 'unverschämt' bezeichnet.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Streit um Bruno Manser erreicht den Bundesrat und die Vereinten NationenDer Bruno-Manser-Fonds aus Basel führt einen Streit mit der Familie des Gouverneurs von Sarawak, Abdul Taib Mahmud. Es geht um die Zerstörung des Regenwalds und das Vermögen des Gouverneurs, das aus der Holzindustrie stammt. Der Fall erreicht nun den Bundesrat und die Vereinten Nationen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Bundesrat will Hamas als terroristische Organisation einstufenIsmail Hanija, Leiter des Politbüros der Hamas, hat keine Bankbeziehung in der Schweiz aufgrund enger Verbindungen zum militärischen Zweig der Hamas. US-Sanktionsliste enthält über 1000 Namen, Banken analysieren Kundenbestand aufgrund Eskalation um Gaza.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Trotz Wahlniederlage: Die Grünen wollen in den BundesratObschon die Grünen die nationalen Wahlen deutlich verloren, will die Fraktion im Dezember eine Kandidatur für den Bundesrat stellen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »