SP Parteispitze lehnt Bundesratskandidatur ab

Die Parteispitze der SP, Mattea Meyer und Cédric Wermuth, haben sich beide gegen eine Bundesratskandidatur entschieden. In der neuen Legislatur hat die Parteileitung für sie Priorität, wie sie in einem Interview mit «20 Minuten» sagten.Private wie politische Gründe hätten dagegen gesprochen, sagte Wermuth im am Donnerstag publizierten Interview.

Er sei überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei, und er wolle ihn weitergehen. «Wir sind nach dem Rechtsrutsch nun als Oppositionspartei gefordert», betonte Wermuth. Sie habe schon länger zu einem Nein tendiert, die definitive Entscheidung aber vertagt auf nach den Wahlen, sagte Meyer. Und: «Das Co-Präsidium ist im Moment der Ort, wo ich mich wohl und getragen fühle von unserer Basis.» Sie wolle sich weiter für eine sozialere Schweiz einsetzen. Die Zürcherin wolle beispielsweise nächstes Jahr für die Prämienentlastungsinitiative kämpfen.

Damit bleibt es bei sechs Kandidaturen für die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset. Im Rennen sind bisher der Basler Regierungspräsident und alt Nationalrat Beat Jans, der Bündner Nationalrat Jon Pult, der Berner Nationalrat Matthias Aebischer, der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann und die Berner Regierungsrätin und frühere Nationalrätin Evi Allemann. headtopics.com

