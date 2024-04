Agriculture ist hocherfreut, den kürzlichen Erwerb einer 158 Hektar großen Farm in Macon County, Illinois (USA), bekannt zu geben. Source AG zahlte $2.732.000 USD für den hohen Produktivitätsindex des Betriebs von ca. 139. Source AG ist äußerst zufrieden mit dieser jüngsten Übernahme, da sie einen wichtigen Meilenstein beim Erwerb einiger der ertragreichsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt darstellt.

Das Unternehmen schätzt es sehr, dass seine Aktionäre die Möglichkeit haben, an diesem Kauf teilzuhaben. Source AG dankt für ihre kontinuierliche Unterstützung auf dem Weg, das führende Landwirtschaftsunternehmen in den Vereinigten Staaten zu werden. Das erworbene Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe von Umspannwerken sowie Überlandleitungen. Source Agriculture erwartet durch die Installation eines Projekts zur Gewinnung erneuerbarer Energien einen höheren Cashflo

