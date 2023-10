Sounddesigner Manu Gerber sorgt im Film für den richtigen Ton

Manu Gerber ist Sound Designer. Er gibt den Filmen den richtigen Ton, sei es der Vogel im Hintergrund oder die zuschlagende Tür. Denn diese Geräusche werden am Set nicht aufgenommen, sondern nachträglich eingefügt.Manu Gerber ist einer jener Filmschaffender, die im Hintergrund arbeiten. Er sorgt in Kinofilmen für den richtigen Ton.

So ging es bei seinem letzten Film, der Romanverfilmung «Jakobs Ross» von der Regisseurin Katalin Gödrös zum Beispiel darum, das titelgebende Pferd zu vertonen. Wie klingt es, wenn es röchelt, weil es Schmerzen hat? Es könne ja nicht ein Tier geplagt werden, um dann die Töne aufzunehmen, so Gerber.

Doch dann hat er in einem Workshop den Filmemacher Fred Van der Kooij getroffen. Danach ist für Gerber klar gewesen: «Ich will mit Tönen Geschichten erzählen.» Und zwar «subtil, unterschwellig, quasi durch die Hintertüre. Gleichzeitig aber mit Nachdruck.» Es galt also, nach dem Studium in der Filmbranche Fuss zu fassen. Das ist – vorsichtig formuliert – nicht einfach. Doch Gerber ist es gelungen.

Auch wenn Gerber als Privatperson im Kino sitzt, seien seine Ohren ausgerichtet auf die Tonspur. Er freue sich, wenn er eine mutige Entscheidung wahrnehme und er frage sich ständig: Wie wurde das gemacht? «Wenn ich bei einem Film aber nur am Ton hängenbleibe, ist das ein schlechtes Zeichen. Ich tauche gerne in Filme ein», sagt Gerber.

Im Tonbereich habe es in den letzten Jahren technisch keine Quantensprünge gegeben. Nun komme aber KI (Künstliche Intelligenz). Was sie bringen wird, könne er nicht sagen, aber «vieles wird sicher einfacher». So könnten zum Beispiel andere Sprachfassungen mittels Künstlicher Intelligenz entstehen. Die englische Originalstimme würde so per Knopfdruck auf jede beliebige andere Sprache übersetzt, inklusive der korrekten Lippenbewegungen.