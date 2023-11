Sounddesigner Manu Gerber: Der richtige Ton für Filme

Es stimme nicht, dass alles, was man in einem Film höre, direkt und eins zu eins auf dem Set aufgenommen wurde. Damit räumt Manu Gerber ein weit verbreitetes Missverständnis gleich zu Beginn seines Treffens mit Keystone-SDA aus. «Auf dem Set fokussiert man sich in erster Linie auf die Dialoge. Fast alle Geräusche jedoch werden nachträglich neu gemacht», sagt der Sounddesigner.

Die zugeschlagene Türe: neu. Der Vogel im Hintergrund: neu. Das Geschrei auf der Strasse: neu. Dafür hat Gerber eine eigene Bibliothek voller Klänge – gesucht, gefunden und aufgenommen über viele Jahre. Ist dort ein bestimmter Klang nicht zu finden oder nur schwer neu aufzunehmen, lässt sich dieser einkaufen.In Zusammenarbeit mit den Menschen, die für den Schnitt und die Regie zuständig sind, erstellt Gerber ein Tonkonzept und setzt es um.

So ging es bei seinem letzten Film, der Romanverfilmung «Jakobs Ross» von der Regisseurin Katalin Gödrös zum Beispiel darum, das titelgebende Pferd zu vertonen. Wie klingt es, wenn es röchelt, weil es Schmerzen hat? Es könne ja nicht ein Tier geplagt werden, um dann die Töne aufzunehmen, so Gerber.

Eine weitere Herausforderung bei diesem Film: Wie klingt die Schweiz des 19. Jahrhunderts – eine Welt mit wenig Lärm, ohne Strom, Autos und Flugzeuge? Schliesslich gehe es auch um die Interaktion zwischen dem Aussen und dem Innen. Wenn beispielsweise die Magd in ihren Zoccoli herumläuft, müsse das schwer und unangenehm klingen. «Auf der Tonspur zeigt sich die psychische Verfassung der Figuren», so der Sounddesigner.

:

BLUENEWS_DE: Sounddesigner Manu Gerber sorgt im Film für den richtigen TonAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

NAU_LİVE: SPD verteidigt deutsche Enthaltung bei Gaza-ResolutionDie SPD hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung verteidigt. Deutschland habe hart daran gearbeitet, einen gerechten Beschluss zu erreichen, jedoch sei dies nicht gelungen. Es wurde betont, dass es sich um eine brutale Aggression handelte und dass Deutschland Israel bei der Verteidigung seiner Sicherheit unterstützen werde.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Mindestens 45 Tote bei Explosion in kasachischem KohlebergwerkIn der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische In der Grube war es am Samstagmorgen zu einer Methangasexplosion gekommen, als sich mehr als 250 Bergleute unter Tage aufhielten, wie der Betreiber Arcelormittal am Samstag mitteilte. Für Sonntag hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew einen landesweiten Trauertag ausgerufen. Etwa 20 Verletzte mussten nach dem Minenunglück im Krankenhaus behandelt werden, hiess es. Retter hatten nach eigenen Angaben nur wenig Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Druckwelle durch die Explosion habe sich über zwei Kilometer in den Gängen des Schachts ausgebreitet, sagte der Vizechef des staatlichen Rettungsdienstes, Gennadi Silinski. Es sei auch schwierig, die Toten zu identifizieren.Die kasachischen Behörden warfen dem internationalen Stahlkonzern Arcelormittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse vor. Die Sicherheit der Arbeiter sei nicht gewährleistet worden. Präsident Tokajew reiste zu dem Unglücksort und sprach den Angehörigen der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu. Zugleich wies Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Verrückter Start in die SkisaisonWährend und kurz nach der Pandemie war sich die Branche einig: Die Zeit der Billigpreise für Flugtickets ist vorbei. Überkapazitäten im Markt werde es bis auf längere Sicht nicht mehr geben. Zu gross sei Schock der grössten Krise in der Geschichte der Luftfahrt. Sprich: Ökonomische und ökologische Vernunft würden sich durchsetzen.Schötz/EgolzwilVerrückter Start in die Skisaison: Klimakleber, Wachsverschwörung und ein überraschender Rücktritt mit 23 Jahren Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Sounddesigner Manu Gerber sorgt im Film für den richtigen TonAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »