Sonniges Wochenende in der Schweiz erwartet

Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet uns am Wochenende.Der Regenschirm kann weggepackt werden! Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter in der Schweiz wieder besser. Bei angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein dürfte sich derWie am Freitag weht in der Deutschschweiz auch am Samstag zeitweise noch ein mässiger Südwestwind. Ansonsten ist in weiten Teilen sonniges Wetter zu erwarten. Einzig im Norden und Nordwesten können zeitweise dichtere Wolkenfelder aufziehen.

Wechselhaft geht das Wetter dann auch in der nächsten Woche weiter. Während zunächst vielerorts noch die Sonne scheint, folgt bald schon der nächste Regen.

