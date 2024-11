Sonnen tanken: Fünf Wander-Routen für einen Tag voller Leichtigkeit

Kurze Tage, zäher Nebel – wen wundert’s, fällt man da in ein Loch. Höchste Zeit, in die Höhe zu gehen und einen Tag lang volle Sonne zu tanken. November und Dezember haben es ja nicht leicht, unsere Herzen zu gewinnen. Am Morgen geht’s aus dem Haus – nahtlos in die Nebelsuppe. Am Abend dann aus dem Büro – schon steht man mitten in der Nacht. Für viele ist das die Zeit der Trübsal und der leeren Batterien.

Doch es gibt einige Routen, bei denen man nicht gleich in dünne Bergluft aufsteigen muss, und eine davon führt auf den 1816 Meter hohen Monte Bar. Der befindet sich im Val Colla, für einen Adler so auf halbem Flug zwischen Bellinzona und Lugano. Nach einigen kleinen Waldstücken ist man durchgehend auf einer südseitigen Bergflanke unterwegs. Auf dem Gipfel wartet bei klarer Luft eine Weitsicht bis zu den Seealpen bei Nizza und im Westen bis zur Dufourspitze.

Die Wanderung beginnt man am besten in S-chanf. So wandert man zwar mit leichten Aufstiegen bis nach Bever. Dafür hat man, vor allem am Nachmittag, die Sonne wunderbar im Gesicht und kann so das Licht ideal in Herz und Gemüt fliessen lassen. Nur bei Champetsch ist man etwas im Wald unterwegs. Als Winterwanderung bei Schnee ist die Routenführung etwas anders; dann folgt man ab S-chanf den Routen 315 und 312 und zweigt beim Lej da Gravatscha rechts nach Bever ab.

Wandern Höhenwanderung Sonne November Dezember

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bzBasel / 🏆 41. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sonnen tanken: Fünf Wanderwege für mehr Lichtblicke im November und DezemberNovember und Dezember können oft trist und dunkel sein. Die Tage sind kurz, der Nebel dicht und die Motivation schwindet. Doch es gibt eine einfache Möglichkeit, die Stimmung zu heben: Ein Tag voller Sonne und frische Luft auf einem der fünf empfohlenen Wanderwege. Alle Routen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, nicht schwer zu bewältigen und auch im Winter als Schneewanderungen befahrbar.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Fünf Wachstumsthemen für die nächsten fünf JahreIn den letzten Monaten gab es erste Anzeichen für eine Marktrotation. Statt nur einer Handvoll wachstumsstarker Branchenführer könnten bald mehr Unternehmen den

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Easyjet startet mit drei Routen am Flughafen DüsseldorfDie britische Billigfluggesellschaft schließt ihre Lücke im Westen Deutschlands. Easyjet wird im kommenden Sommerflugplan drei Ziele ab Düsseldorf anfliegen.

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Zugreise Europa: Reiseführer präsentiert 22 schöne RoutenDer neue Reiseführer «Einfach mal raus! Unvergessliche Zugreisen in Europa» von Marco Polo präsentiert 22 aussergewöhnliche Zugrouten durch Europa.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Alaska Airlines mit 18 neuen Routen ab der Westküste der USADie amerikanische Fluggesellschaft erweitert im Winter 2024/25 ihr Streckennetz um 18 neue Nonstop-Verbindungen zu Sonnen- und Skidestinationen ab der

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Fünf Tipps für die perfekte PastaPasta ist fein und schnell zubereitet. Doch es gibt einige Stolpersteine. Dafür haben wir die wirksamen Gegenmittel.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »