Sonderausstellung Naturhistorisches Museum Basel: Einladung Medienrundgang

Wir freuen uns sehr, Sie an den Medienrundgang durch unsere neue Sonderausstellung «SEXY – Triebfeder des Lebens» einzuladen am:Die Führung übernehmen die Projektleiterin Anna Pevzner und der Kurator der Ausstellung, Dr. David Marques.Bitte lassen Sie uns kurz wissen, ob Sie am Rundgang dabei sein können.

20MIN: Basel: «Kinder sollen alles verstecken, was jüdisch aussieht»Jüdische Kinder erleben Hass und Drohungen in ihrem Schulalltag. Die Situation sei sehr akut, so die Israelitische Gemeinde Basel. Die Jüdische Primarschule in Basel hat vor drei Wochen ihre Sicherheitsmassnahmen erhöht.

POLIZEICH: Polizei Basel-Landschaft nimmt mutmaßlichen Einbrecher festDie Polizei Basel-Landschaft hat einen 16-jährigen algerischen Staatsangehörigen festgenommen, der mutmaßlich mehrere Einbruchsversuche, Fahrraddiebstähle und eine Sachbeschädigung begangen hat.

BZBASEL: Unter der Grün 80: Kanton Basel-Stadt stellt Erstaufnahmezentrum für Geflüchtete bereitEnde Jahr schliesst der Kanton die Asylunterkunft Bonergasse, die er seit Oktober 2022 zeitlich befristet an den Bund vermietet. Um ausreichend Plätze für die Erstaufnahme sicherzustellen, wird ab nächster Woche die unterirdische Armeeliegestelle in der Grün 80 mit 90 Plätzen bereitgestellt.

BZBASEL: Basel'deki Baudirektorlerinden Osttangente'nin kısmi geri dönüşüne ilişkin görüşlerBasel'deki Baudirektorlerinden Esther Keller (GLP) Osttangente'nin kısmi geri dönüşüne nasıl bakıyor? Ve Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) Schweizerhalle'de neden sekiz şerit istiyor? Yol, raylar ve yeni yeraltı tren istasyonu hakkında bir konuşma.

TAGESANZEIGER: FC Basel in der KriseNiederlage Nummer 4 unter Heiko Vogel, Tordifferenz 0:10, letzter Platz in der Liga. Der FC Basel ist viel stärker in der Krise, als man sich das je hätte ausmalen können.

BZBASEL: Gastgeberwechsel im Restaurant Rubino in BaselBeat Rubitschung übergibt die Leitung des Restaurants an Anna Leibundgut, die auf eine kreative Küche und guten Wein setzt.

