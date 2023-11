Solothurn: Wer hat altes Wahlmaterial verschickt?

Bei dieser Wiederholung kann man sagen, dass es kein Zufall sein kann.» Unruhestiftung statt Manipulation Es könne aber keine Wahlmanipulation sein, da man die Wahlzettel nicht dafür gebrauchen kann, die Wahlen zu manipulieren. Sie spricht von einer möglichen gezielten Unruhestiftung. Wo das falsche Abstimmungsmaterial dazugekommen ist, ist unklar. Möglich wäre, dass das Material in der zuständigen Druckerei falsch zusammengestellt worden sei.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: Wer will, wer noch zuwartet, und wer abgesagt hatAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Alte Wahlzettel beigemischt - Solothurner Wahlmaterial absichtlich falsch versandtIm Kanton Solothurn wurden falsche Wahlzettel an Gemeinden versandt. Der Kanton geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Mutmaßlicher Dieb in Solothurn festgenommenIm Zuge der eingeleiteten Ermittlungen durch die Kantonspolizei Solothurn zeigt sich, dass er in dringendem Verdacht steht, mehr als 20 Delikte begangen zu haben. Dabei handelt es sich um Einbrüche sowie zahlreiche Diebstähle, die zwischen Februar und August 2023 vor allem in der Stadt Solothurn verübt wurden.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Falsche Wahlzettel für Ständeratswahlen im Kanton SolothurnFür den zweiten Wahlgang in den Ständerat haben fünf Solothurner Gemeinden vereinzelt falsche…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Falsche Wahlzettel für Ständeratswahlen im Kanton SolothurnEinige Solothurner Gemeinden haben für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen falsche Wahlzettel erhalten. Die Staatskanzlei geht von Vorsatz aus.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Schloss Waldegg bei Solothurn - Wohnen im Schloss für nur 327 Franken pro MonatDas Schloss Waldegg gehört dem Kanton Solothurn. Bewohnt wird es teilweise von früheren Besitzern. Nun gibt es Kritik.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕