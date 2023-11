Solfeld Bäumlihof in Möhlin: Neu gegründete IG spricht von verantwortungslosem Risiko

Dagegen wehrt sich die Interessengemeinschaft (IG) Bäumlihof 6. Eine erste sowie eine zweite Infoveranstaltung sollten die Anwohnerschaft von der Unbedenklichkeit des Unterfangens überzeugen, hätten aber das Gegenteil bewirkt, sagt Quartierbewohnerin Danielle Depierre stellvertretend für die IG. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Rolf Wirz hat sie die Bildung der Interessengemeinschaft ins Rollen gebracht.

Während der beiden Anlässe erweckten die Salinen den Eindruck, sie als ängstliche Anwohnende mit unbegründeten Befürchtungen darstellen zu wollen. «Wir sind bereit, mit den Salinen zu diskutieren – aber auf Augenhöhe», sagt Depierre.Seit dem ersten Infoabend der Salinen im September seien über 150 Personen beigetreten.

So missfällt der IG die unzureichende Sicherheitsdistanz zwischen den Bohrlöchern und den Quartieren. Der Radius des Rutschgebietes reiche weit ins Wohngebiet hinein, sagt Wirz. Dabei handle es sich um ein verantwortungsloses Risiko für das Hofacker- und Schaufelackerquartier.Urs Hofmeier, CEO der Schweizer Salinen, versicherte am ersten Infoabend: «Die Saline haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit dem Salzabbau entstehen.

Doch die Anwohnerschaft bleibt skeptisch: Aufgrund der Erfahrungen, die andere bereits mit Salzbohrungen gemacht hätten, glaube in der IG niemand daran, dass es keine Risse geben werde. Sollten jene dann im Falle eines Erdbebens reissen, lasse sich nicht beweisen, dass die Salinen ursprünglich für diese Schäden verantwortlich seien, so die Befürchtungen.

