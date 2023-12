Solarstrom boomt in der Schweiz

Solarstrom boomt wie nie. Bereits 2024 dürfte er 10 Prozent der Schweizer Stromproduktion ausmachen. Derweil versucht die Nuklearbranche, den Boden für neue AKW zu bereiten – mit einem Runden Tisch.Die Solarstromproduktion wächst – dank neuer Anlagen auf Dächern wie hier in Zürich.Seit Monaten läuft eine Kontroverse über die geplanten Megasolarparks in den Alpen.

Nun zeigt sich: Auch ohne diese Projekte schreitet der Ausbau der Fotovoltaik in der Schweiz rasch voran – in erster Linie auf Hausdächern und an Fassaden. In diesem Jahr sind rund 1500 Megawatt Fotovoltaikleistung neu installiert worden, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl ist noch nicht definitiv, sondern eine Schätzung von Swissolar, die der Branchenverband unter anderem dank Rückmeldungen aus dem Markt vorgenommen hat und. Das Bundesamt für Energie (BFE) hält sie für plausibel. Damit wächst die installierte Leistung in der Schweiz per Ende Jahr auf über 6200 Megawatt Leistun





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wetter Schweiz: Orkan- und Sturmböen fegen über die SchweizIn der Nacht auf Samstag ist in den Bergen viel Neuschnee gefallen. Alles zum Wetter erfährst du hier.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Die Herausforderungen für die Demokratie in der SchweizSimon Geissbühler vom Aussenministerium spricht über die Herausforderungen der Demokratieförderung, während die Demokratie global auf dem Rückzug ist.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Wie die Schweiz die Rechtsmedizin in Afrika unterstütztRechtsmedizin ist für den Kampf gegen Straflosigkeit von entscheidender Bedeutung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Studie: Nur 20 Prozent der Apps in der Schweiz sind barrierefreiGemäß einer Studie sind nur 20 Prozent der in der Schweiz häufig genutzten Apps barrierefrei. 60 Prozent schließen Menschen mit Behinderungen aus.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Absturz der Ampel: Die Regierung kommt insgesamt noch auf 33 Prozent, wie eine Umfrage zeigt. Würden die Oppositionsparteien zusammenspannen, kämen sie auf 54 ProzentWürde am Sonntag der Bundestag gewählt, kämen CDU und CSU auf satte 32 Prozent. Die Oppositionsparteien legen damit um 1 Prozent zu, wie das ZDF-Politbarometer zeigt. Dahinter liegt die AfD – unverändert – mit 22 Prozent. Die Kanzlerpartei verliert hingegen einen Prozentpunkt: Die SPD kommt noch auf 14 Prozent Wähleranteil.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Die Superreichen in der Schweiz besitzen 795 Milliarden FrankenGemäss der BILANZ-Reichstenliste besitzen die Superreichen im Jahr 2023 sage und schreibe 795’025’000’000 Franken. Das sind 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzt sich die rückläufige Entwicklung des Gesamtvermögens fort – bereits 2022 war erstmals seit den Jahren der Finanzkrise 2008 und 2009 ein Rückgang zu verzeichnen.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »