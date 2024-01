Softwarehersteller Crealogix wird ins Ausland verkauft

Der Softwarehersteller wird nach jahrzehntelangen Umbaubemühungen ins Ausland verkauft. Die Übernahmefrist läuft.Das ursprünglich aus Bubikon stammende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich Manegg.Im Jahr 2000 erreichte der Börsenboom der New Economy seinen Höhepunkt, mit immer neuen jungen Unternehmen, die das Internet für sich entdeckten und dafür am Finanzmarkt Geld einsammelten. In der Schweiz war eines davon Crealogix, die am 7. September 2000 ihre Erstnotiz an der Börse feierte.

Schlusskurs am Eröffnungstag: 266 Fr. Kurz danach platzte die Dotcom-Blase, und die damals in Bubikon beheimatete Gesellschaft schlitterte in eine Krise, die bis zuletzt andauern sollte.. Crealogix’ Gründer und Mehrheitsaktionäre um Bruno Richle, Richard Dratva und Daniel Hiltebrand haben ihre Anteile bereits verkauft, womit die Dekotierung nahezu sicher ist. Mit 60 Fr. je Titel impliziert das Angebot einen Aufpreis von rund 20% zum letzten Kurs einer relativ illiquiden Akti





FuW_News » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Wie die Schweiz die Rechtsmedizin in Afrika unterstütztRechtsmedizin ist für den Kampf gegen Straflosigkeit von entscheidender Bedeutung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Leichtathletin Caster Semenya und die Medikamente: «Es war die Hölle»Ihr Kampf ums Frausein hat die Doppel-Olympiasiegerin zermürbt, jetzt verkündet sie ihren Rücktritt vom Spitzensport. Trotzdem kämpft sie weiter für Frauenrechte.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Jetzt schiesst auch die Mitte gegen die SP-KandidatenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Die Super League verabschiedet sich in die WinterpauseBeim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk! Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »