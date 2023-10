Die fermentierte Kräuterhefe sorgt für eine hohe Bioverfügbarkeit dieser Mikronährstoffe.Der Winter nähert sich mit grossen Schritten, und zusammen mit ihm rückt die Erkältungssaison näher. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen, und wir hüllen uns in warme Kleidung, während die Sonne sich seltener zeigt. In dieser Zeit wird es umso wichtiger, unsere Abwehrkräfte zu stärken, um gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Neben einer ausgewogenen Ernährung, regelmässiger Bewegung, ausreichend Schlaf und Stressreduktion können Nahrungsergänzungsmittel eine wertvolle Unterstützung für unser Wohlbefinden sein.Strath Aufbaumittel mit natürlichem Vitamin D ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel. Es basiert auf fermentierter Vitamin-D-Kräuterhefe und enthält eine beeindruckende Bandbreite an 61 Mikronährstoffen.

Die fermentierte Kräuterhefe, die die Grundlage von Strath Aufbaumittel bildet, zeichnet sich nicht nur durch ihren Vitamin-D-Gehalt aus. Sie enthält auch eine Vielzahl anderer wertvoller Mikronährstoffe. Neben Vitaminen und Mineralsalzen sind in ihr auch Spurenelemente, Aminosäuren und wichtige Aufbaustoffe enthalten. Diese helfen dem Körper, die Nährstoffe aus der Nahrung optimal zu verwerten. headtopics.com

Des Weiteren fördert Vitamin D die Aufnahme von Kalzium und Phosphor, was zur Erhaltung gesunder Knochen und Zähne beiträgt. Dies ist besonders für das gesunde Wachstum bei Kindern von grosser Bedeutung.

Die Mikronährstoffe im Strath Aufbaumittel mit natürlichem Vitamin D werden dem Körper im biologischen Gleichgewicht zur Verfügung gestellt. - UnsplashStrath Aufbaumittel mit natürlichem Vitamin D kann eine wichtige Unterstützung für das Immunsystem und die Gesundheit in der Winterzeit bieten. headtopics.com

