So trauert Matthew Perrys Familie um den Tod des «Friends»-Stars

Die Anteilnahme der Öffentlichkeit geht der Familie von Matthew Perry sehr nahe. Das erzählen sie in einer exklusiven Stellungnahme gegenüber dem «People»-Magazin. Es ist die erste Wortmeldung der Familie, seit der Schauspieler in der Nacht auf Sonntag mit 54 Jahren in seiner Villa verstarb . «Der tragische Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders zerreisst uns das Herz», lassen sie sich zitieren.

Matthew hat insgesamt fünf Geschwister: Seine Mutter und sein Stiefvater haben vier gemeinsame Kinder und sein Vater John bekam in einer späteren Beziehung eine Tochter. Mit 15 Jahren zog Matthew dann nach Los Angeles zu seinem Vater John, der sein Geld als Schauspieler verdiente. Matthew trat in seine Fussstapfen. 1998 hatte sein Vater sogar einen Gastauftritt in der Kultserie «Friends».

