So «persönlich» kann man Käse vermarkten

Auf dem Etikett des Käses der Bio Käserei Prättigau wird jeden Monat eine andere Kuh vorgestellt. Hier ist es «Dorli», eine 13-jährige Original-Braunvieh-Kuh, die in Pany lebt. Durch einen QR-Code wird sie lebendig.Die Bio Käserei Prättigau lancierte im Frühsommer ein einzigartiges Produkt: das Bio Bärg Küähli.

Das Besondere am Bio Bärg Küähli ist, dass die Etikette jeden Monat ein anderes Kuhporträt präsentiert. Im Verlauf eines Jahres werden 12 verschiedene Kühe von Genossenschaftern der Bio Käserei Prättigau mit Bild, Namen und ihrer persönlichen Geschichte vorgestellt. Zum jeweiligen Kuhporträt gelangt man direkt über den QR-Code auf der Etikette.

Transparenz schaffen «Die Idee dahinter ist Transparenz zu schaffen», erklärt Ladina Lötscher vom Vorstand der Bio Käserei Prättigau. Das Projekt wurde vom Vorstand gemeinsam mit dem Käserei-Team ins Leben gerufen. headtopics.com

Gleichzeitig erfahren interessierte Konsumentinnen und Konsumenten mehr über das Thema Milchkühe und Milchwirtschaft in den Alpen. Nicht zuletzt soll ihnen das Prättigau mit seinen hübschen alpinen Kulturlandschaften und Menschen etwas nähergebracht werden.

Das Bio Bärg Küähli ist exklusiv in ausgewählten Filialen von Coop in der Region Ost-, Nordwest- und Zentralschweiz erhältlich.Die Bio Käserei Prättigau ist eine Bauerngenossenschaft, die 2015 gegründet wurde. In der 2016 gebauten Käserei in Pragg-Jenaz verarbeitet sie Biomilch von Geissen, Schafen und Kühen ihrer Genossenschafter. headtopics.com

Coop hat mit seiner Coop Patenschaft für Berggebiete die Bio Käserei Prättigau von Anfang an finanziell unterstützt und ist Hauptabnehmer der Produkte

