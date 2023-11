So gefährlich wird für uns Künstliche Intelligenz

Manche Forscher halten es für irreführend, sich zu sehr auf das Existenzrisiko zu konzentrieren. Es sei eine «gefährliche Ablenkung von den Diskussionen, die wir führen müssen über die Regulierung von KI», sagte zum Beispiel Mhairi Aitken vom Alan Turing Institute dem Portal «Politico».

Ähnlich sieht es Sasha Costanza-Chock vom Berkman Klein Center der Harvard University und von der Organisation Algorithmic Justice League: «Wir müssen die Schäden reparieren, die schon angerichtet wurden.» Die Schlagzeile sei nicht, dass KI uns eines Tages töten könnte, sondern dass Menschen in Institutionen bereits in diesem Moment KI einsetzten, um Schäden anzurichten.

Einige fordern, Unternehmen müssten dringend stärker in die Verantwortung genommen werden. Beim Aufkommen sozialer Medien habe es relativ wenig staatliche Kontrolle gegeben, warnte Andrew Rogoyski von der Universität Surrey bei einem Parteitag der britischen Tories in Manchester. Das habe negative Einflüsse auf die mentale Gesundheit gehabt. Dieser Fehler sollte nicht nochmals gemacht werden.Die Politik wird allmählich aktiv.

Sunak warnt vor einer voreiligen Regulierung: Man könne nicht schon Gesetze festschreiben, wenn man noch nicht wisse, wie etwas funktioniere. Mit seinem Gipfel will Sunak Grossbritannien als wichtigen Akteur und Standort ins Gespräch bringen, dabei ist fraglich, wie viel bei dem Treffen wirklich herauskommen kann.Besonders bekannt wurde in den vergangenen Monaten das Start-up OpenAI, das den Chatbot ChatGPT entwickelte.

