SNB passt Verzinsung von Sichtguthaben an

30.10.2023 09:10:00 / Herkunft: cashch

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt verschiedene Anpassungen bei der Verzinsung der sogenannten Sichtguthaben vor. An der geldpolitischen Ausrichtung ändere dies nichts, betonte die SNB am Montag in einer Mitteilung.