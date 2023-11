SNB-Jordan: Optionen für Credit Suisse wurden schon im Herbst 2022 geprüft

Unter anderem seien eine Abwicklung der Credit Suisse oder ihre vorübergehende Verstaatlichung diskutiert worden, erklärte Jordan. Wegen der damals fragilen Finanzmärkte sei bei einer Abwicklung eine Destabilisierung des Finanzsystems befürchtet worden. Und bei einer Verstaatlichung seien die Risiken für die Steuerzahler als zu hoch eingestuft worden.

Ein Vertrauensverlust führte gegen Ende 2022 und im ersten Quartal bei der Credit Suisse zu so hohen Abflüssen von Kundengeldern, dass die Schweizer Regierung im März eine Not-Übernahme durch den grösseren Konkurrenten UBS orchestrierte. Damit wollte sie auch eine Finanzkrise verhindern.

Jordan zufolge war die massive Liquiditätshilfe der SNB für die Credit Suisse entscheidend für die erfolgreiche Bewältigung der Krise. «Noch nie zuvor hat eine Zentralbank einer einzelnen Bank ein derart hohes Volumen an Liquidität zur Verfügung gestellt», sagte der Notenbankchef. «In der Spitze waren es 168 Milliarden Franken in drei verschiedenen Währungen.

Der Fall der Credit Suisse zeige exemplarisch, dass Kundeneinlagen heute viel schneller und umfangreicher abgezogen werden könnten, als es die aktuellen Regulierungen annehmen. Zudem habe die Credit Suisse zu wenig Sicherheiten vorbereitet gehabt, die sie im Krisenfall bei der SNB für massive Liquiditätshilfe hinterlegen konnte, sagte Jordan und mahnte Anpassungen an.

