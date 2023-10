Smart Energy Party 2023: Strom, Sterne und runde Tische

Wie jedes Jahr traf sich auch 2023 gefühlt alles, was Rang und Namen in der Energiebranche hat, am Networking-Event Smart Energy Party in der Umwelt Arena in Spreitenbach. Mehr als 1000 Personen gesellten sich gegen die Abendstunden in die Eventlocation zum Willkommens-Apero mit anschliessendem Abendprogramm.

Bis heute ist sie aktiv und läuft Marathon – ihre Bestzeit: 3 Stunden und 14 Minuten. Immer wieder betonte sie passend zum Event das Thema Energie: Diese sei ihre Leidenschaft, wie sie sagt – und sie ist in ihrem Fall nachhaltig und erneuerbar."Nur ökonomisch ist sie nicht – da können Sie sich nichts von mir abschauen", wie sie scherzhaft anfügte. Denn sie brauche stets Helferinnen und Helfer, um am Ziel anzukommen.

v.l.n.r. Peter Lehmann / IB Wohlen, Thomas Lüthy / GWF AG, Kurt Schmidlin / Smart Energy Party 2023 (Quelle: Markus Senn) v.l.n.r. Ivo Scheiwiller / my bn, Rolf Kammermann / Jakob Härdi AG, Daniel Schudel/ Swiss Fibre Net AG (Quelle: Markus Senn) headtopics.com

v.l.n.r. SaverinoScelzo / Agrola AG, Christian Favre / Regionalwerke Baden, Stefan Fausch / Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt, MarcoBigatto / AIL (Quelle: Markus Senn) v.l.n.r. Thomas Sieber / Axpo, Sue Putallaz / MobyFly, ChristophMäder / economiesuisse (Quelle: Markus Senn)

v.l.n.r. Thomas Blindenbacher / Amstein + Walthert, Carmelia Maissen / Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden, Christian Capaul / Rhiienergie AG, Michael Casutt /Amt für Energie und Verkehr, Kanton GR (Quelle: Markus Senn) headtopics.com

v.l.n.r. Pierre Savoy / SPIE Schweiz, Stephanie Züllig / Mindscale, Ronald Schlegel / Hybridbox AG (Quelle: Markus Senn) v.l.n.r. Jolanda Eichenberger / NewGreenTec International AG, Manfred Spiegel / Smart Digitalization Group AG (Quelle: Markus Senn)v.l.n.r.

