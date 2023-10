Smalltalk der Woche: Victoria und David Beckham, die letzte Hoffnung

Miley Cyrus hat ihre Abrissbirne – den Song «Wrecking Ball» – neu aufgenommen. Diesmal mit ihrer Gotte Dolly Parton. Sehr powerballadig, aber: Die beiden Sängerinnen harmonieren toll. Hören Sie selbst.Die drei Designs gibt es jeweils für die Taschenmesser der Modelle Classic SD sowie Companion, ausserdem für das Multifunktions-Kartenetui sowie als Schlüsselanhänger und Schlüssel-Halsband.

Das Angebot klingt nicht schlecht: während drei Jahren legal Studiengras an 18 Abgabestellen in Zürich beziehen und regelmässig einen Fragebogen ausfüllen.Freiwillige also bitte vor! Vor allem Kifferinnen seien für die Pilotstudie noch gesucht, teilen die Verantwortlichen mit, bisher hätten sich vor allem männliche Cannabis-Freunde gemeldet.Wir haben ein neues Wort gelernt: Proteinwende.

Wie sagt man so schön: Viele Köche verderben den Brei. Dürfte bei so etwas Persönlichem wie Partnersuche erst recht gelten. Wer möchte schon, dass ein Dutzend Leute ihren Senf dazu abgeben, wen man treffen soll? headtopics.com

Bisher ist die neue Funktion in der Schweiz noch nicht verfügbar (dafür zum Beispiel in Deutschland und Frankreich). Bald soll das Gruppen-Tindern allerdings weltweit möglich sein.Da waren sie schon nicht mehr zusammen – bloss wusste das in der Öffentlichkeit niemand: Hollywoodstar Meryl Streep und ihr Mann, der Bildhauer Don Gummer, bei den Oscar Awards 2018.

Herrje. Die beiden waren unsere grosse Hoffnung gewesen, dass grosse Liebe und langjähriges Beziehungsglück auch in Hollywood möglich sind. Jetzt setzen wir eben auf die Beckhams! Die sind immerhin schon seit 24 Jahren vermählt. headtopics.com

schreibt seit 2014 für die Redaktion Tamedia, seit 2017 im Ressort Gesellschaft. Sie ist Historikerin und hat zudem ein Übersetzerstudium absolviert.

Schwache Woche für den AktienmarktDie vergangene Woche war geprägt von Kursverlusten und dünnen Handelsumsätzen. Auch der Genfer Warenprüfkonzern verzeichnete willkürliche Kursverluste. Zudem ziehen sich erste Grossinvestoren zurück. Weiterlesen ⮕

Das schönste Tor der Woche: Meschack Elias Lupfer gegen Manchester CityNach der 3. Runde der Champions-League-Gruppenphase haben sich 63 Prozent der SRF-User für das Tor von Meschack Elia entschieden. Der YB-Stürmer überraschte den Goalie Ederson mit einem cleveren Lupfer. Xavi Simons' Weitschuss und Fermin Lopez' Pfostentreffer belegen den 2. und 3. Platz. Weiterlesen ⮕

Film-Highlights der Woche: «The Killer» ist ein simpler, aber eleganter ThrillerEbenfalls neu im Kino: Eine Groteske über den Gamestop-Skandal und die Rückkehr von Lars von Triers Geister-Spital. Weiterlesen ⮕

- Der letzte Beatles-Song wird nächste Woche veröffentlichtVor 60 Jahren veröffentlichten die Beatles ihre Debütsingle. Der Song «Love Me Do» löste zwar noch nicht die «Beatlemania» aus, legte aber den Grundstein dafür. Weiterlesen ⮕

Caspar David Friedrich: Der faszinierende Maler vor 250 JahrenCaspar David Friedrichs Werke sind ikonisch und begeistern die Menschen auch heute noch. Was macht diesen Maler, der vor 250 Jahren lebte, so faszinierend? Weiterlesen ⮕

Union Berlin suspendiert David Fofana nach verweigertem HandschlagUnion Berlin befindet sich mit Urs Fischer in der Krise. David Fofana wurde nun suspendiert, weil er nicht mit ihn abklatschte. Weiterlesen ⮕