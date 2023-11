Skigebiete erhöhen Preise, Wildwarnanlagen im Kanton

Die Vorfreude auf die Wintersaison steigt. Doch für Schneesportfans lohnt es sich, bei den Preisen genau hinzuschauen: Wie schon letzte Saison erhöhen auch diesmal wieder rund zwei von drei Skigebieten die Tarife. Das zeigt die Übersicht der 18 grössten Deutschschweizer Destinationen. Sechs Erkenntnisse für das Portemonnaie im Skiwinter.

Unfälle mit Reh, Fuchs und Dachs: Diese Hotspots will der Kanton mit Warnanlagen entschärfen Nach einem achtjährigen Unterbruch hat der Kanton eine weitere Wildwarnanlage in Birr realisiert – es ist die fünfte im Aargau. In den nächsten zwei Jahren soll sich ihre Zahl verdoppeln. Doch wieso dauerte das so lange? Und wie sucht der Kanton die Standorte aus?

NAU_LİVE: Erste Skigebiete öffnen Pisten – andere müssen wartenAm Wochenende soll die Schneefallgrenze teilweise bis auf 1000 Meter sinken. Das heisst allerdings nicht, dass sämtliche Skigebiete ihre Pisten öffnen können.

SUEDOSTSCHWEİZ: Bündner Skigebiete sparen weiter Energie – auch aus eigenem InteresseDie Energiekrise ist noch nicht überwunden. Das wirkt sich auch weiter auf die Bündner Bergbahnen aus – und auf die Skifahrerinnen und Snowboarder.

AARGAUERZEİTUNG: Der grosse Preisvergleich: Welche Skigebiete die Tarife erhöhen – und wo Sie günstig fahrenDie Übersicht über die 18 grössten Deutschschweizer Skigebiete zeigt: In der Wintersaison schlagen zwei von drei Bergbahnen auf – um bis zu 10 Prozent. Auch bei dynamischen Preisen wird es teurer.

AARGAUERZEİTUNG: Unfälle mit Reh, Fuchs und Dachs: Diese Hotspots will der Kanton mit Warnanlagen entschärfenNach einem achtjährigen Unterbruch hat der Kanton eine weitere Wildwarnanlage in Birr realisiert – es ist die fünfte im Aargau. In den nächsten zwei Jahren soll sich ihre Zahl verdoppeln.

BERNERZEİTUNG: Vor Gericht gewonnen: Abfallsünder kostet den Kanton Bern 1450 FrankenWeil ein Mann drei Bussen nicht bezahlte, wollte ihn die Gemeinde Köniz ins Gefängnis stecken. Das Obergericht stoppte das Vorhaben.

BZBASEL: Hohe Preise für Implantate: Bundesrat sollte unerlaubte Zuwendungen für Ärzte und Spitäler längst verbietenDie Regeln für Ärztinnen und Ärzte sind strikt: Bei medizinischen Behandlungen muss die Wahl der Medikamente anhand objektiver, wissenschaftlicher Kriterien erfolgen. Geschenke oder Einladungen seitens der Hersteller sind verboten. Für rund 500’000 Medizinalprodukte gelten andere Regeln.

