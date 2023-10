Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden: Klimakleber, Periodenschmerz und Disqualifikation

Der Zielbogen muss wegen des Winds abgetragen werden, kurz später wird der Männer-Riesenslalom in Sölden abgebrochen.Es ist am Sonntag das stürmische Ende eines turbulenten ersten Skiwochenendes.

Der Torbogen, Werbebanden und die Grossleinwand werden entfernt, die Gondelbahn hoch Richtung Start abgestellt. Es bleibt nichts anderes, als das Rennen abzubrechen. Es wird nicht gewertet. Das entscheidet Markus Waldner, FIS-Renndirektor, zusammen mit den Veranstaltern. Zu unfair wäre es gewesen, sind doch noch 26 Athleten oben gestanden. Nachgeholt werden soll der Riesenslalom in drei Wochen etwas weiter das Ötztal hinauf in Gurgl, wo bis jetzt nur ein Slalom angesetzt ist.

In ihrer Medienmitteilung steht: «Wenn unsere Regierungen in der Klimakrise weiter die Arbeit verweigern, wird es in den Alpen bald gar keinen Skiweltcup mehr geben. Stattdessen erwarten uns Waldbrände, Bergstürze und die Evakuierung ganzer Dörfer.» Den Protest löst die Polizei schnell auf. 14’800 Fans schaffen es hoch – um immerhin zwei Drittel eines Laufs zu sehen. headtopics.com

Ist nach ihrem Traumlauf erschöpft: Lara Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom – trotz Periodenschmerzen.Eine halbe Stunde später steht sie vor einer kleinen Schar Journalisten – und atmet immer noch tief. Doch es ist nicht die Höhe, diese 3048 Meter beim Start und 2680 im Ziel, die ihr zu schaffen macht. Gut-Behrami sagt: «.

Seit diesem Winter ist das Mittel verboten, das die Ski im Feinschliff noch schneller macht. Doch weil die EU den Einsatz aus Umweltschutzgründen untersagt, tut das auch die FIS. Die Befürchtung bei Athletinnen und Trainern war eine gewisse Willkür. So wurde moniert, die Messungen seien nicht genau.Foto: Johann Groder (AFP) headtopics.com

Lara Gut-Behrami gewinnt in Sölden den Weltcup-AuftaktLara Gut-Behrami triumphiert beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Mit 0,02 Sekunden Vorsprung gewinnt die Tessinerin den Riesenslalom vor der Italienerin Federica Brignone. Für Gut-Behrami ist dies bereits der dritte Sieg in Sölden. Weiterlesen ⮕

Gut-Behrami Vierte bei Halbzeit - Brignone in FührungLara Gut-Behrami hat bei der Weltcup-Ouvertüre in Sölden bei Halbzeit intakte Chancen auf den… Weiterlesen ⮕

Schweizer Skifahrer bereit für den Saisonstart in SöldenAm Sonntag startet der Ski-Weltcup der Männer mit dem Riesenslalom in Sölden. 11 Schweizer Athleten werden erwartet, darunter Gino Caviezel, der vor drei Jahren seinen ersten Podestplatz in Sölden erreichte. Caviezel fühlt sich nach einer guten Vorbereitung topfit und ist bereit für einen erfolgreichen Start in die Saison. Weiterlesen ⮕

Riesenslalom in Sölden zum Weltcupstart: Wendy Holdener redet unverblümt von «Weltspitze»Die Schwyzerin hat mit ihren ersten Slalomsiegen einen Bann gebrochen und sich gleich selbst befreit. In der neuen Saison hat sie auch in einer anderen Disziplin Grosses vor. Weiterlesen ⮕

Riesenslalom Sölden: Die Weltcupsaison der Frauen wird eröffnetKönnen Gut-Behrami, Holdener und Co. gleich im ersten Rennen aufs Podest fahren? Der erste Lauf jetzt im Liveplayer. Weiterlesen ⮕

Riesenslalom Sölden live: Was zeigt Lara Gut-BehramiDie Frauen eröffnen die neue Skiweltcup-Saison. Können die Schweizerinnen mit den Besten mithalten? Der 1. Lauf ab 10 Uhr live. Weiterlesen ⮕