Von Priester-Orgien über einen kollabierten Prostituierten bis zu Leichenfunden: Eine Diözese der polnischen Kirche hat für eine Reihe von Skandalen gesorgt. Der zuständige Bischof ist nun zurückgetreten.Papst Franziskus hat den Rücktritt eines polnischen Bischofs akzeptiert.Bei den Vorfällen geht es um eine Priester-Orgie, einen kollabierten Prostituierten, einen Vorfall in einem Schwulenklub und zwei Leichenfunde.

Es ist nicht der erste Skandal rund um die Diözese im Südwesten Polens. Im Jahr 2010 war der Interimsrektor des Priesterseminars von Sosnowiec in eine Auseinandersetzung in einem Schwulenklub verwickelt. Trotz reger Medienberichterstattung blieb der ihm vorgesetzte und nun vom Papst abgesetzte Bischof untätig. Erst nach über einem Jahr wurde der öffentliche Druck zu gross und der Beschuldigte seines Amtes enthoben.

Der nun abgesetzte Bischof hat in einer Mitteilung auf der Website der Diözese um Verzeihung gebeten: «Ich bitte alle, mir meine menschlichen Grenzen zu verzeihen.»«Ich heirate dich und dann kannst du für Deutschland starten» headtopics.com

Katholische Kleriker und Ordensangehörige haben in der Schweiz in den vergangenen 70 Jahren mindestens 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch begangen. Das zeigt die erste Analyse von Geheimarchiven römisch-katholischer Institutionen durch Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich (UZH). Im Interview mit Keystone-SDA nimmt der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, Stellung.

