Sittener Fans stürmen Einlasskontrolle - FC Baden verliert gegen FC Sion

Ein kurzer Rückblick: Der FC Baden musste sich am letzten Samstag zu Hause gegen den FC Sion mit 0:4 geschlagen geben. Während die Partie aus sportlicher Sicht kaum Anlass für grosse Diskussionen gab, sorgten die Sittener Fans dafür, dass es dennoch welche gab. Sie haben nämlich vor dem Spiel die Einlasskontrolle zum Gästesektor gestürmt.

Messwerte des Kantons und des Konsumentenmagazins «K-Tipp» zeigen: In 16 Gemeinden wird beim Trinkwasser der amerikanische Grenzwert für die problematischen Stoffe PFOS und PFOA überschritten. Die massiv höheren Limiten, die in der Schweiz und in der EU gelten, werden hingegen eingehalten, wie die Kantonschemikerin betont.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Warum unser Experte einen Forfaitsieg für Aarau fordert und wieso Baden Geld von Constantin bekommen könnteWieder kein Sieg für den FC Aarau – trotz 2:0-Führung gibt es nur ein Remis in Vaduz. Kommt er trotzdem zu drei unverhofften Punkten? Der FC Baden verliert derweil gegen Sion mit 0:4 und hofft auf das Porto-Kässeli des Walliser Präsidenten Christian Constantin. Alles dazu gibt es in der neusten Folge des Fussball-Talks. Weiterlesen ⮕

Das Restaurant Juraweid hat neue Pächter – und sie sind in Baden bestens bekanntBiberstein darf sich freuen: Die neuen Pächter des Restaurants Juraweid sind «der vielleicht umtriebigste Wirt der Region» Baden und dessen Partnerin. Weiterlesen ⮕

Fans protestieren gegen neuen Modus im KybunparkFans des FC St. Gallen protestieren mit roten Karten gegen den neuen Modus im Kybunpark. Die Generalversammlung findet am Montag statt. Weiterlesen ⮕

Fans protestieren gegen neuen Modus im KybunparkFans des FC St.Gallen protestieren mit roten Karten gegen den neuen Modus im Kybunpark. Die Generalversammlung findet erstmals im Stadion statt. Weiterlesen ⮕

Fans protestieren gegen neuen Modus im KybunparkFans des FC St.Gallen protestieren mit roten Karten gegen den neuen Modus im Kybunpark. Die Generalversammlung findet am Montag im Stadion statt. Weiterlesen ⮕

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕