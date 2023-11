Simon Scott: Der Shoegazer-Schlagzeuger

Wenn jetzt Kurt Cobain noch am Leben und heute wieder mit seiner epochalen Grungeband Nirvana unterwegs wäre: Würde deren Schlagzeuger Dave Grohl auf offiziellen Bandfotos auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck «Grunge» tragen? Und wäre das nicht auch ziemlich, wie das heute heisst, cringe? So ähnlich zeigt sich jetzt nämlich Simon Scott, der Schlagzeuger der britischen Band Slowdive. Auf manchen aktuellen Bandfotos trägt er tatsächlich ein T-Shirt, auf dem in grossen Lettern steht: «shoegazer».

Es ist einer der kurioseren Stilbegriffe im Popjargon, aber auch einer, der unmittelbar einleuchtet mit dem Bild, das er transportiert. «Shoegazer», das sind solche, die auf der Bühne keine grossen Tänze machen, sondern scheinbar dauernd auf ihre Schuhe starren – dabei haben sie bloss die zahllosen miteinander verschalteten Effektpedale im Blick, die zu ihren Füssen aufgereiht sind und aus denen sie den spezifisch verhallten Sound für ihre Gitarren ziehe

:

PRESSEPORTAL_CH: Studie: Mehr als zwei Drittel der Menschen mit Diabetes haben bei der Diagnose bereits KomplikationenWeltweite Untersuchungen der International Diabetes Federation zeigen, dass 72% der Menschen, die mit Diabetes leben, ihre Diagnose nur erhalten haben, weil sie mindestens eine der damit verbundenen Komplikationen - wie Sehkraftverlust, Nervenschäden oder Herzerkrankungen - hatten.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

MACWELT: iMac M3 noch stromsparender als M1Die Anzahl der CPU-Kerne in den beiden Apple-Silicon-Generationen bleibt gleich, doch der iMac M3 ist in der Einsteiger-Konfiguration noch ein wenig stromsparender als der Vorgänger mit M1.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Ems-Chemie löscht negative Bewertungen auf KununuDer Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat negative Einträge auf der Bewertungsplattform von Arbeitgebern Kununu gelöscht. Gleichzeitig erschienen viele positive Rückmeldungen, wie der «SonntagsBlick» schrieb. Die Führungskräfte seien von der Personalabteilung dazu aufgefordert worden, positive Bewertungen abzugeben, sagte ein Kadermitglied der Zeitung. Der Konzern dementiert.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Tim Scott zieht sich aus dem Rennen ums Weisse Haus zurückTim Scott gibt überraschend das Ende seiner Präsidentschaftskandidatur bekannt, da das Echo auf sein Programm lauwarm ausfiel. Wer profitiert von diesem Schritt?

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

20MİN: EDA mahnt zur Vorsicht: Ätna spuckt wieder grosse Mengen LavaDer Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeeinsel Sizilien kommt nicht zur Ruhe.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Präsidentschaftswahlen USA - Tim Scott zieht seine Kandidatur zurückDie republikanischen Kandidierenden für die US-Präsidentschaft trafen sich anlässlich des Wahlkampfauftakts zum ersten TV-Duell in Wisconsin. Attacken auf den populären Kontrahenten Donald Trump wurden weitgehend vermieden.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »