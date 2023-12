Silvester in Schottland: Ein traditionelles Ceilidh als Brauch

In einer Serie von finews.ch berichten verschiedene Fondsmanagerinnen und -manager aus ihrer Heimat- oder Lieblingsstadt und verraten dabei, was bei ihnen an Silvester Brauch ist. Diesmal geht die Reise nach Schottland.

Von Mark Benbow, Co-Manager des Aegon High Yield Global Bond Fund bei Aegon Asset Management Da ich in Schottland lebe, versuchen meine Familie und ich vor allem zu Neujahr oder wie wir Schotten sagen an Hogmanay, an einem Ceilidh, einer traditionellen Veranstaltung mit viel Volksmusik und Tanz, teilzunehmen. Es gibt viele davon in Schottland und sie sind ein Spass für alle Altersgruppen. Wer schon einmal auf einem Ceilidh war, wird wissen, was ich meine. Für alle anderen gilt: Sie müssen es ausprobieren! Wie seit Jahren nicht mehr Mark Benbow (Bild: Aegon) Was sollten Anlegerinnen und Anleger 2024 ausprobieren? Wir sind sowohl vorsichtig als auch optimistisch, was die High-Yield-Anlageklasse betriff





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweiz trifft bei Euro 2024 auf Ungarn, Schottland und DeutschlandDie Schweiz trifft bei der Euro 2024 in der Gruppe A auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Der Glücksgriff in der Gruppe löst bei Trainer Murat Yakin viel Zuversicht aus. Die Deutschen freuen sich mit gemischten Gefühlen auf Captain Granit Xhaka.

Herkunft: Blick_Sport - 🏆 19. / 63 Weiterlesen »

Die Schweiz trifft an der EM 2024 auf Deutschland, Schottland und UngarnJetzt ist klar, auf wen die Schweizer Nati an der EM 2024 trifft. Das erste Ziel heisst: Achtelfinal. Nati-Trainer Murat Yakin sagt: «Nun kommen ganz andere Spiele auf uns zu als zuletzt.»

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nancy Faeser warnt vor Häuserkampf zu Silvester: «Sinnlose Gewalt, blinde Wut»Die deutsche Innenministerin warnt vor Gewalt und Ausnahmezuständen zu Silvester. Kritik wird geäußert, dass keine Konsequenzen aus vergangenen Krawallen gezogen wurden.

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Partys, Gänge-Menüs und lokale Traditionen: Das läuft an Silvester in St.Gallen und der RegionDie Optionen, ins neue Jahr zu starten, sind auch heuer vielfältig. Für Partygängerinnen, Feinschmecker und Römpeltanz ist einiges dabei. Ein Überblick über das Silvesterangebot.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Silvester in Norwegen: Truthahn und gepökelte RippchenIn Norwegen ist Truthahn das beliebteste Silvesteressen, gefolgt von gepökelten Rippchen. An Neujahr wird traditionell Milchreis mit einer versteckten Mandel serviert.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Action, Party oder Tipps für die ganze Familie: Das läuft in der Region zwischen Weihnachten und SilvesterDie Vorweihnachtszeit ist stressig. Die Tage danach eher nicht. Damit Ihnen die Decke in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht auf den Kopf fällt, haben wir für Sie ein paar Tipps für Freizeit- Silvesteraktivitäten zusammengestellt. Bewegung ist gut. Das denken sich auch die Organisatoren des Family Day in Lenzburg. Während zweier Stunden kann sich die ganze Familie am 26., 27., 28. Dezember und 2. Januar im Traitafina Turnzentrum Aargau, dem grössten Turn- und Bewegungsparadies der Schweiz, austoben. Wichtig: Turn- und Sportkleider mitnehmen!gibt es die Möglichkeit, Eisstockschiessen zu spielen. Der Volkssport spielt sich ähnlich wie Curling – nur muss man hier die Eisstöcke möglichst nah an die Daube schiessen und nicht in einem Kreis unterbringen

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »