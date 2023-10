Siloballen: Empfehlungen für das Recycling von Altfolie

Wenn das Weidefutter immer spärlicher wird, haben Siloballen bald Hochsaison. Der Verein ERDE Schweiz und der Schweizer Bauernverband (SBV) empfehlen, Altfolie direkt nach dem Öffnen von groben Verunreinigungen zu befreien und fürs Recycling in einem Sack, Big Bag, Container oder Paloxe zu sammeln.Für die Wiederverwertung müssen verschiedene Foliensorten, Netze und Garne voneinander getrennt, besenrein und frei von Fremdstoffen sein, heisst es in einer Mitteilung.

Jedes Jahr fallen nach Zahlen von ERDE Schweiz und des SBVs zwischen 6000 und 10'000 t Folie in der Landwirtschaft an. 2022 konnten rund 1800 t Silo- und Stretchfolien, Netze und Garne recycliert werden – das Wachstumspotenzial ist also gross. Die Verwertung geschieht im Inland oder in der EU, werde von einem unabhängigen Prüfer bestätigt und für die Zertifizierung ein Bericht erstellt.

Spezialkulturen seien ein Treiber für Innovationen und für die Transformation des Ernährungssystems, so die Müller-Thurgau-Stiftung. Sie stellte das Projekt «Pixel-Farming» vor und einen Versuch mit Sandwichsystem als Ersatz für Nützlingsstreifen im Obstbau.Das Zürcher Startup Yasai will 2026 die erste Vertical Farm in einem Wohnquartier eröffnen. Mit der Zertifizierung durch die internationale NGO B-Lab ist das Unternehmen einen Schritt weiter. headtopics.com

