Silberpreis steigt nach Terrorattacken auf Israel

Insgesamt gehen mehr als 50 Prozent des verkauften physikalischen Silbers in die Industrie. Beim Gold sind es nur 10 Prozent.Der Silberpreis pro Feinunze (31,10 Gramm) war seit einem Höhepunkt Anfang Mai bei 26,12 US-Dollar bis zum Kriegsausbruch in einer Art Abwärtskorridor gefangen. Den vorläufigen Tiefpunkt erreichte der Preis Anfang Oktober bei 20,67 US-Dollar.

Terror in Israel Auslöser des Kurssprungs bei Silber waren die Terrorattacken auf Israel, wie Finanzanalyst Florian Gummes von Midas Touch Consulting schreibt. Das gilt natürlich auch für den «grossen Bruder» Gold. «Der Angriff der Hamas auf Israel hat auch den Status von Gold als Krisenwährung untermauert», heisst es in einem Kommentar von Leonteq.

Silber ist auch Industriemetall Grundsätzlich gibt es zwischen Gold und Silber einen Unterschied: Anders als Gold wird Silber auch stark von der Industrie nachgefragt. Damit ist sein Preis nicht nur den Stimmungen der Anleger ausgesetzt, sondern auch der Konjunktur. Und da sind die Aussichten eher trübe. headtopics.com

Folgen steigender Zinsen Üblicherweise spielen bei Rohstoffen Angebot und Nachfrage die zentrale Rolle, was den Preis anbelangt. Bei Silber ist dies laut dem Jupiter-Experten nicht so. Der Preis werde vielmehr von der aktuellen Zins- und Währungssituation geprägt.

Ausserdem wertete der Dollar aufgrund der US-Geldpolitik unlängst gegenüber vielen Währungen auf. Der starke Dollar ist für Silber eine Bürde, weil das Edelmetall doch primär in der US-Währung gehandelt wird, und sich somit für alle Nicht-Amerikaner verteuert. Insgesamt ist laut Experte Gummes daher wenig erstaunlich, dass in den Monaten vor Ausbruch des Kriegs in Nahost die «Bären» die Oberhand hatten. headtopics.com

Weiterlesen:

SchweizerBauer »

Israel-Krieg: Darum zögert Israel mit der BodenoffensiveDie von Netanjahu angekündigte Bodenoffensive im Israel-Krieg verzögert sich. Dass der Einmarsch abgeblasen wird, glauben Experten allerdings nicht. Weiterlesen ⮕

Israel Krieg: Woher kommt der Antisemitismus in der Schweiz?Seit der Israel-Krieg ausgebrochen ist, nehmen antisemitische Vorfälle weltweit zu. Ein Experte erklärt, woher dieser Hass auf jüdische Menschen kommt. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Israel will Greta aus Lehrplan streichenIsrael will Greta Thunberg aus dem Lehrplan streichen. Ein Post zum Israel-Krieg disqualifiziere sie als Vorbild und Inspiration. Weiterlesen ⮕

EU fordert von Israel «humanitäre Pausen» bei Luftschlägen gegen Gaza – warum der Appell für Kontroversen sorgtDie Situation in Gaza verschlechtert sich täglich. Die EU-Staats- und Regierungschefs fordern von Israel nun «humanitäre Korridore und Pausen», um die Zivilbevölkerung mit Hilfslieferungen zu versorgen. Die genaue Wortwahl aber sorgte bis zum Schluss für Streit. Weiterlesen ⮕