Sigenergy stärkt seine Präsenz in Westeuropa mit innovativen Partnerschaften

Als Teil der renommierten Fachmesse Solar Solutions International für Solarenergie in Nordwesteuropa, die gemeinsam mit der Kortrijk Xpo veranstaltet wird, unterstreicht die Präsenz von Sigenergy auf der Solar Solutions Kortrijk das unermüdliche Engagement des Unternehmens, seine globale Präsenz in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden auszubauen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die formelle Unterzeichnung eines bedeutenden Memorandum of Understanding (MOU) zwischen Sigenergy, Voltixx, einem bekannten regionalen Energieversorger, und Earth, einem Spezialisten für die Installation nachhaltiger Hausbatterien und elektrischer Ladestationen. Das MOU umreißt einen ehrgeizigen Plan für die drei Parteien, bis zum Jahr 2024 8.000 Einheiten von 5-in-1-Energiespeichersystemen in verschiedenen Bezirken einzusetzen.

Sigenergy's SigenStor ist das weltweit erste 5-in-1-Energiespeichersystem, das Batterie-PCS, Batteriepack, EV DC-Ladegerät, PV-Wechselrichter und EMS nahtlos integriert. Es setzt den Industriestandard für Sicherheit mit fünf Schutzfunktionen, darunter fortschrittliche Temperatursensoren, ein internes Feuerunterdrückungssystem, ein Dekompressionsventil, mit Aerogel isolierte Polster und eine hochtemperaturbeständige Isolierung.

Sigenergy ist stolz darauf, der erste Hersteller der Branche zu sein, der eine Energie-App, mySigen, auf den Markt gebracht hat, die die Kraft der KI nutzt. Diese App bietet den Nutzern vollständige Systemsichtbarkeit und interaktive, KI-gesteuerte intelligente Funktionen. Sigen AI, angetrieben von GPT-4, dient als intelligenter Service-Assistent, der Aufgaben wie die Beantwortung von Fragen und die Fehlerbehebung übernehmen kann.

