Siemens: Windkraftsparte verursacht Milliardenverluste

1847 eine Werkstatt in Berlin eröffnet hatte, erhielt er dank seines verbesserten Designs für den elektrischen Telegrafen den Auftrag zum Bau des ersten europäischen Langstreckenkabels. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Siemens zu einem Industriegiganten, dessen Produkte von Glühbirnen bis zu riesigen Kraftwerksturbinen reichten.

Das Unternehmen hat sich in seiner 176-jährigen Geschichte viele Male neu erfunden. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Konzern in mehrere börsenotierte Sparten aufgespalten, die zum Beispiel Chips, Gesundheitstechnik — und Windkraftanlagen herstellen. Diese Sparte war eine Antwort von Siemens auf die Energiewende — und wie für andere Teile der deutschen Industrie verläuft diese Umstellung alles andere als reibungslos.

Sechs Jahre später ist aus der vermeintlich sicheren Wette auf die steigende Nachfrage nach emissionsfreiem Strom ein Alptraum geworden. Ein Defekt an Tausenden von Windturbinen verursacht bei, die 2020 aus dem Mutterkonzern ausgegliedert wurde, Reparaturkosten in Höhe von mindestens 1,6 Milliarden Euro und einen Nettoverlust von 4,5 Milliarden Euro im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr. headtopics.com

Dass Siemens Energy um Bürgschaften bittet, deutet darauf hin, dass die Banken zögerlicher geworden sind, mit dem Konzern zusammenzuarbeiten, und dass die Kosten für seine Kreditlinien steigen, so die, der wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen vergangenes Jahr in Schieflage geriet, geht es bei der Siemens Energy freilich um Bürgschaften, die womöglich nie gezogen werden müssen, und nicht um wirkliches, bares Steuergeld (, die noch vor kurzem vollmundig die...

Für Siemens Energy haben sich die Schwierigkeiten seit der Übernahme von Gamesa, die von Anfang an nicht reibungslos verlief, immer weiter vergrössert. Siemens war zwar seit 2004 in der Offshore-Windenergie tätig, hatte aber wenig Erfahrung mit Onshore-Turbinen. Die Unternehmenskulturen kollidierten. headtopics.com

Deutscher Krisenkonzern Siemens Energy ruft nach StaatshilfeWegen der Probleme in seinem Windkraft-Geschäft ruft der Krisenkonzern Siemens Energy nach dem Staat. Weiterlesen ⮕

Siemens Energy in Gesprächen mit allen SeitenNun schaltet sich Siemens in die Gespräche über mögliche Staatsgarantien für die ehemalige Energietechnik-Tochter Siemens Energy ein. Weiterlesen ⮕

Siemens Energy beantragt Staatsgarantien aufgrund von VerlustenSchäden an den Windradrotorblättern und steigende Kosten haben bei Siemens Energy einen Verlust in Höhe von 4,5 Mrd. € verursacht. Das Unternehmen hat Verhandlungen mit der Bundesregierung aufgenommen, um Staatsgarantien zu erhalten. Die Aktien des Energieunternehmens sind daraufhin vorübergehend um bis zu 40% gefallen. Weiterlesen ⮕

