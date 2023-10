Shanghai Henlius Biotech behandelt den ersten Patienten in Europa mit seinem selbst entwickelten Anti-PD-1-mAb HANSIZHUANG

Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) gab bekannt, dass der erste Patient in Europa in der internationalen multizentrischen klinischen Phase-3-Studie (NCT05353257) des selbst entwickelten Anti-PD-1-mAb HANSIZHUANG (Serplulimab) in Kombination mit Chemotherapie und gleichzeitiger Strahlentherapie bei Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (LS-SCLC) im EU-Land Lettland behandelt wurde.

Laut GLOBOCAN 2020 ist Lungenkrebs (LC) weltweit die am zweithäufigsten diagnostizierte Krebsart und diejenige mit der höchsten Sterblichkeit. Kürzlich wurde HANSIZHUANG in den CSCO-Leitlinien 2022 für die Diagnose und Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs für die Behandlung von ES-SCLC empfohlen. Henlius erforscht weiterhin die immunonkologische Therapie für LS-SCLC mit dem Ziel, den Patienten eine wirksamere Behandlung zu bieten.

HANSIZHUANG ist das erste von Henlius entwickelte innovative mAb. Es wurde von der NMPA für die Behandlung von soliden MSI-H-Tumoren, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (sqNSCLC) und ES-SCLC sowie Plattenepithelkarzinomen der Speiseröhre (ESCC) zugelassen und hat sich seitdem bei 40.000 Patienten in China bewährt. Was den ungedeckten klinischen Bedarf betrifft, so deckt Henlius das gesamte Spektrum der Erstlinienbehandlung von LC ab. headtopics.com

