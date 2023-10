Shane Pinto wegen Sportwetten gesperrt

Shane Pinto ist in der NHL während 41 Spielen zum Zuschauen verdammt. Damit verpasst der 22-jährige Profi von den Ottawa Senators die Hälfte der Regular Season. Die Liga teilte mit, dass die Sperre wegen «Aktivitäten im Zusammenhang mit Sportwetten» verhängt wurde und dass die Untersuchung keine Beweise dafür ergeben hat, dass Pinto auf NHL-Spiele gewettet hat. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Ottawa unterstützt Pinto«Shane ist ein geschätztes Mitglied unseres Eishockeyklubs. Ein engagierter, intelligenter junger Mann, der schlechte Entscheidungen getroffen hat. Wir wissen, dass er seine Fehler bereut», teilte die kanadische Franchise mit. Der Klub unterstütze «die Glücksspielregeln der NHL voll und ganz».

Trainer D.J. Smith teilte den Reportern mit, dass die Senators Pinto unterstützen und ihn mit offenen Armen empfangen werden, wenn er wieder spielberechtigt ist. Das wäre in der Mitte dieser Saison, sobald Pinto einen Vertrag unterschrieben hat. Der US-Center ist derzeit ohne Vertrag, Ottawa kann aber jedes Angebot eines anderen Klubs an den restricted Free Agent «matchen», ihn also sicher halten. headtopics.com

Viele Fälle von SportwettenZuletzt hatte es reihenweise Sperren wegen verbotener Sportwetten gegeben. So hatte etwa die Football-Profiliga NFL im Juli Eyioma Uwazurike von den Denver Broncos als bereits 10. Spieler aus diesem Grund 2023 aus dem Verkehr gezogen.

Im europäischen Fussball erwischte es erst am Donnerstag Sandro Tonali (Newcastle United), der italienische Fussballverband FIGC sperrte den 23-Jährigen für zehn Monate. In der vergangenen Woche war sein italienischer Landsmann Nicolo Fagioli (Juventus Turin) zu einer achtmonatigen Berufssperre verurteilt worden. headtopics.com

