Sexuelle Belästigung im Fitnessstudio: Wie können Frauen sich schützen?

LUZERNERZEITUNG: Poker um den Bundeskanzler: Wie die GLP ins Bundesratszimmer drängt – und wie ihre Chancen stehenBundeskanzler Walter Thurnherr tritt Ende Jahr zurück. Nun lancieren die Grünliberalen einen Kandidaten für die Nachfolge: den heutigen Vizekanzler Viktor Rossi. Er könnte davon profitieren, dass sich FDP und Mitte wegen des Bundesratspokers gegenseitig lahmlegen.

20MIN: Mann wegen Freiheitsberaubung und sexueller Belästigung verurteiltEin Mann aus dem Kanton Bern wurde wegen Freiheitsberaubung, Amtsanmassung, Hausfriedensbruch und sexueller Belästigung verurteilt. Er hatte sich als Polizist ausgegeben und sein Opfer sexuell belästigt.

SRFNEWS: «Die grosse Frage ist, wie lange das Spitalpersonal durchhält»Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist prekär. Das gilt für die medizinische Versorgung, aber auch für jene mit Lebensmitteln und Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt sich alarmiert, wie Sprecher Christian Lindmeier sagt.

NZZAS: «Stete Zweiflerin»: Wie Philosophin Lea Ypi in Albanien mit einer doppelten Lüge aufgewachsen istVon Russland bis China: Der neue Autoritarismus verbindet oft kommunistische und kapitalistische Versatzstücke. Die Philosophin Lea Ypi kennt beide Welten, aus ihrer Kindheit im stalinistischen Albanien und ihrem heutigen Wohnort London, einem Zentrum des Kapitalismus. Die Freiheit sieht sie in beiden Systemen bedroht.

LUZERNERZEITUNG: LZ-Quiz #193: Wie gut wissen Sie über Halloween Bescheid?Kürbisschnitzen, Vampire, Trick or Treat und Horrorfilme: Wie gut wissen Sie über den Brauch Halloween Bescheid.

SRFNEWS: Wie prüft SRF die Quellen in der Kriegsberichterstattung?Die Informationen zum Ukraine-Krieg sind zahlreich und zum Teil widersprüchlich. Die verlässlichsten Quellen sind eigene Journalistinnen und Reporter anderer Medien vor Ort, denen man vertrauen kann. Weitere wichtige Quellen sind Augenzeugen – also Menschen vor Ort, die Eindrücke vermitteln können. Besonders zu hinterfragen sind Informationen von Kriegsparteien. Denn alle Kriegsparteien machen Propaganda – in diesem Angriffskrieg vor allem die russischen, offiziellen Quellen. Die Aussagen der Kriegsparteien ordnen wir entsprechend ein. Grundsätzlich gilt bei SRF: Je schwieriger und unzuverlässiger die Quellenlage, desto wichtiger ist Transparenz. Umstrittene Fakten und Informationen, die nicht unabhängig überprüfbar sind, werden als solche kenntlich gemacht.

