Sexualisierte Gewalt: Die Hamas und das Schweigen der Feministinnen

Selten ist es mir so schwergefallen, einen Text zu beginnen. Seit Wochen sind wir konfrontiert mit Bildern unfassbarer Gewalt an Menschen. Die Terroranschläge der Hamas am 7.

Oktober, die entsetzlichen Zurichtungen der Opfer, die Geiselnahmen und die darauffolgende israelische Reaktion, die Bombardierungen, die Tausenden Kriegstoten in Gaza, die katastrophale humanitäre Lage dort, die vielen Verletzten, flüchtende und hungernde Menschen, das Fortdauern des Krieges und unendliches Leid auf beiden Seiten. In den letzten Tagen und Wochen wurde zunehmend auch das Ausmass der sexualisierten Gewalt vom 7. Oktober deutlic





RepublikMagazin » / 🏆 14. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sexualisierte Gewalt im Nachtleben: Grenzen setzen und schützenSexualisierte Gewalt im Nachtleben ist ein weit verbreitetes Problem, bei dem Frauen und queere Menschen besonders oft betroffen sind. Es ist wichtig, persönliche Grenzen zu setzen und zu schützen.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Deutsche Geisel spricht über Hamas-Gefangenschaft +++ Israel: Grösstes Hamas-Tunnelsystem freigelegtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Die Bürgerlichen, die Grünen: Grossangriff auf die schwächelnde SPWas ist da denn auf einmal los im Kanton Basel-Stadt? Vieles ist anders als gewohnt, seit sich die Parteien überlegen (müssen), wer denn für die Nachfolge von Neo-Bundesrat Beat Jans kandidieren soll. Die SP zeigt dabei ungewohnte Schwächen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Jonas Lüscher: Israel, Hamas-Terror und die politische LinkeDie Linke steht gemäss Lukas Bärfuss vor einem Scherbenhaufen, weil viele zum Terror der Hamas schweigen. Autor Jonas Lüscher tritt dem differenziert entgegen – und plädiert für den Klassenkampf.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Neue Erkenntnisse zu Hamas-Tunneln vorgelegt - Die Nacht im ÜberblickDas israelische Militär hat neue Erkenntnisse zum weitreichenden Tunnelsystem der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen veröffentlicht.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Huthi-Rebellen: Was wollen die Hamas-Verbündeten erreichen?Die Huthis aus dem Jemen kämpfen an der Seite der Hamas-Terroristen gegen Israel und den Westen. Dabei werden sie vomn Iran unterstützt und bewaffnet.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »