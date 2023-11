Serbischer Präsident zieht Parlamentswahlen vor

Passend zum Thema Auch im Konflikt mit dem Kosovo gestaltet sich die Situation für die Vučić -Regierung zunehmend schwierig. In den EU-vermittelten Gesprächen liegt ein Plan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern vor. Dieser sieht eine wechselseitige faktische, wenn auch nicht völkerrechtliche Anerkennung vor. Die serbische Regierung lehnt das entschieden ab.

EU will Normalisierung der Beziehung mit KosovoEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch in Belgrad am Dienstag aber betont, dass beide Länder die Normalisierung der Beziehungen nach dem jüngsten Aufflammen der Gewalt verstärken müssen, wenn sie der EU beitreten wollen.

Nun will Vučić das Volk neu entscheiden lassen: «Serbien steht an einem Wendepunkt. Die Bürger sollen sagen, was für eine Politik sie wollen», sagte er gegenüber dem regierungsnahen Privat-TV-Sender Prva. Am 17. Dezember werden deshalb vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden – zeitgleich mit den Kommunalwahlen in 65 Gemeinden.

04:24 Video Archiv: Kosovo und Serbien beschuldigen sich gegenseitig Aus Tagesschau vom 25.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 24 Sekunden.

