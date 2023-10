Serbischer Kämpfer beichtet im russischen Fernsehen seine Beteiligung am Ukrainekrieg

Davor Savicic nimmt kein Blatt vor den Mund. Im russischen Fernsehen erzählt er, wie er eine 30-köpfige Truppe von internationalen Kämpfern im Ukrainekrieg kommandiert hat. Für Russland. Savicic ist Serbe und es ist ihm von Rechts wegen verboten, in fremden Ländern zu kämpfen. Allerdings hatte er deshalb bislang kaum etwas zu befürchten. Die Behörden in seinem Land nehmen es bei der Ahndung dieses Vergehens nicht allzu genau.

Unverblümter Aufruf an serbische MännerIn besagter Fernsehshow behauptet Savicic, seine Soldaten hätten mit dem russischen Verteidigungsministerium gar einen Vertrag abgeschlossen. Mit dem Vertrag automatisch gekoppelt sei auch ein Antrag auf die russische Staatsbürgerschaft, so die Recherchen der BBC. Savicic ruft verhältnismässig unverblümt serbische Männer auf, sich ihm anzuschliessen.

Die eher unfreiwilligen Kämpfer sind eine viel grössere Gruppe. Sie stammen meist aus ärmeren Ländern mit wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland, etwa aus Kuba. Doch vor allem werden Arbeitsmigranten aus Zentralasien eingezogen, von denen in Russland Millionen leben. Sie werden diskriminiert und ausgebeutet. headtopics.com

Russland hat aus der unbeliebten Mobilmachung von 2022 gelernt. Zwar rekrutiert es weiterhin in der eigenen Bevölkerung, aber es will seine Streitkräfte auch mit aus russischer Sicht «billigen» Truppen aufstocken. Dazu gehören Häftlinge, aber eben auch Zentralasiaten.»

Predrag Petrovic schätzt, dass derzeit nicht mehr als 100 serbische Bürger in der Ukraine kämpfen. Der Forscher am Center for Security Policy in Belgrad identifiziert vor allem finanzielle Erwägungen als Grund, der serbische Männer in Putins Arme treibe.Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Predrag Petrovic ist Forschungsdirektor des Belgrader Zentrums für Sicherheitspolitik, wo er seit 2006 tätig ist. headtopics.com

