Sensationelle Bayern-Niederlage in Saarbrücken

In der zweiten Halbzeit drückten die Bayern auf den Siegtreffer. Dieser gelang jedoch tief in der Nachspielzeit und nach einem Konter dem Heimteam. Auf das 2:1 konnten die Münchner nicht mehr reagieren.

Ebenfalls erstaunlich viel Mühe bekundete Bundesliga-Leader Leverkusen beim 5:2 über Drittligist Sandhausen. Die auf mehreren Positionen rotierte «Werkself» musste in der zweiten Halbzeit zweimal den Ausgleich hinnehmen, ehe Nati-Captain Granit Xhaka ins Geschehen eingriff. Die Entscheidung führte der Favorit erst in den letzten fünf Minuten der Partie herbei.

Eine herbe 1:3-Heimpleite kassierte Freiburg gegen Zweitligist Paderborn. Letztmals so früh ausgeschieden ist das Team von Trainer Christian Streich vor drei Jahren. Vergangene Saison stiessen die Breisgauer bis in den Halbfinal vor, 2022 standen sie gar im Final von Berlin.

Eintracht Frankfurt, Finalist der Vorsaison, kam bei Drittligist Viktoria Köln zu einem glanzlosen 2:0. Weiterhin im Hoch ist Haris Tabakovic von Hertha Berlin. Der Schweizer Stürmer traf beim 3:0 des Tabellenneunten der 2. Bundesliga gegen Bundesligaschlusslicht Mainz wie schon am Wochenende gegen Paderborn doppelt. Für den 29-Jährigen waren es bereits die Saisontore elf und zwölf.

