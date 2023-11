Seniorenbühne Luzern zeigt schräge Rezepturen mit einer grosse Portion Lügen

Von Beginn an geht’s im Schwank «Lüüge und anderi Zuetate» (von Sabina Cloesters, bearbeitet für die Seniorenbühne von Veronika Picchetti) amüsant und turbulent zu und her: Der Privatkoch (Stefan Huser/Benno Keel) legt sich zünftig ins Zeug, um dem Gesundheitswahn des Hausherrn Robert Mulb (Toni Casanova/Franz Lang) gerecht zu werden.

Zum ersten Mal auf der Bühne steht die Neuenkircherin Annemarie Näf. Die 70-Jährige hat zweimal als Souffleuse mitgewirkt, jetzt spielt sie überzeugend die Reporterin der Kochzeitschrift. «Das Theaterspielen gefällt mir sehr gut. Es ist eine Genugtuung, den Text und die Rolle intus zu haben, und ich freue mich, mit unserem Stück anderen Freude zu bereiten», sagt sie nach der Hauptprobe.

