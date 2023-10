Selenskyj spricht mit Premierminister Sunak und Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate

Über die Flugabwehr und den Kampf gegen Drohnen habe er zudem mit Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak bei einem Telefonat gesprochen, teilte er mit.

Ein weiteres Gespräch habe es mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate über die Stärkung des internationalen Rechts, aber auch die Lösung der Krise im Nahen Osten gegeben. Auf die Lage an der Front ging Selenskyj nur am Rande an. Zwar benannte er die aktuellen Brennpunkte, darunter auch die schwer umkämpfte Stadt Awdijiwka im Osten der Ukraine, wo Kiews Militär nach Angaben von Beobachtern stark in die Defensive geraten ist. Doch gab Selenskyj keine Details zur aktuellen Lage. «In dieser Woche erhöhten sich die russischen Verluste deutlich», sagte er lediglich. Unabhängig lässt sich diese Aussage nicht überprüfen.

