Selecta-Schweiz-Chef tritt ab und wird nicht ersetzt

Der Leiter des Heimmarktes tritt ab, ein Nachfolger wird nicht gesucht. Stattdessen springt Gruppenchef Christian Schmitz gleich selbst ein. Gegenüber CH Media verrät er zudem, dass Selecta derzeit keinen Käufer mehr sucht.Da schien noch alles gut: Selecta - Schweiz -Chef Frank Keller, Selecta - Gruppenchef Christian Schmitz , Coop-Chef Philipp Wyss, Selecta -Verwaltungsratspräsident Joe Plumeri an einem Event anlässlich der neuen Partnerschaft für «Coop to go»-Verpflegungsecken in Unternehmen.

Auf Linkedin – dem Facebook der Geschäftswelt – klingt es nach purer Harmonie: Selecta Schweiz schlage ein neues Kapitel auf. Länderchef Frank Keller übergebe seine Rolle. Unter seiner Leitung seien «bemerkenswerte Meilensteine» erreicht worden. Er habe «tiefgreifenden Einfluss» aufs Geschäft gehabt. Man sei unglaublich dankbar für sein Engagement und seine Führungsqualitäte

