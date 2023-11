Selbstunfall in Urnäsch AR: Autofahrer (21) schwer verletzt

Der Personenwagen wurde in der Kurve geradeaus ins ansteigende Wiesenbord gefahren. Personen waren nirgends zu sehen. Während der Suche nach möglichen Fahrzeuginsassen konnte gegen 20 Uhr eine männliche Person durch eine Patrouille der Kantonspolizei AR im Bereich Steinfluh angetroffen werden.Der 21-jährige Mann klagte zuerst nur über leichte Rückenschmerzen. Während der Erstbetreuung durch die anwesende Patrouille verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes zusehends.die REGA an. Nach bisherigem Wissenstand war der Mann alleine im Auto unterwegs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Mosen LU: Audi-Fahrer kollidiert mit Baum und LeitplankeAuf der Schwarzenbachstrasse verunfallte ein Autofahrer am Montagabend.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Liestal BL / A2: VW-Fahrer (30) verursacht Selbstunfall unter DrogeneinflussIn der Nacht von Montag auf Dienstag, 30. / 31. Oktober 2023, kurz vor 05.00 Uhr, verursachte ein Personenwagenlenker auf der Autobahn A2, bei der Ausfahrt Liestal, einen Selbstunfall.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Festnahme in Basel: Zwei Jugendlichen flüchten nach SelbstunfallAm Dienstag verursachten zwei Jugendliche einen Selbstunfall mit einem Auto und entfernten sich vom Unfallort. Sie konnten nach kurzer Zeit angehalten werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Nach Selbstunfall - zwei flüchtige Jugendliche gefasstAm Dienstag, 31. Oktober 2023, verursachten zwei Jugendliche einen Selbstunfall mit einem Personenwagen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Olten SO: BMW-Fahrer (18) nach Selbstunfall verletztAm frühen Mittwochmorgen, 1. November 2023, hat sich auf der Aarauerstrasse in Olten ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Mosen LU: Seat-Fahrer verliert Kontrolle über AutoAuf der Schwarzenbachstrasse verursachte ein Autofahrer am Dienstagmorgen (31. Oktober 2023 / 09.30 Uhr) einen Selbstunfall.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕