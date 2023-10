Selbstunfall auf der Landstraße in Bilten

Am Samstagabend kam es um ca. 21.30 Uhr auf der Landstrasse in Bilten zu einem Selbstunfall.

Eine 38-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem PW in Richtung Reichenburg als sie einem Wildtier auf der Fahrbahn ausweichen wollte.

