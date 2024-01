Selbstüberschätzung beim Klimaverhalten der Schweizer Bevölkerung

Die Forschungsstelle Sotomo ist in ihrer neusten Befragung im Auftrag von Helion der Frage nachgegangen, wie klimafreundlich sich Schweizerinnen und Schweizer im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt sehen. Das Ergebnis: eine Selbstüberschätzung quer durch die Bevölkerung. 56 Prozent schätzen ihr eigenes Verhalten klimafreundlicher ein als jenes der Schweizer Bevölkerung als Ganzes. Nur gerade 10 Prozent finden, ihr Verhalten sei klimaschädlicher.

Bei einer korrekten Einschätzung müssten sich gleich viele als klimafreundlicher wie -schädlicher einschätzen. Bei Spitzenverdienern – also Personen, die monatlich mehr als 16'000 Schweizer Franken verdienen – ist das Missverhältnis zwischen der Selbsteinschätzung und dem tatsächlichen Verhalten besonders gross. Lediglich ein Viertel von ihnen gibt an, mehr CO₂ als die restliche Bevölkerung auszustossen





